Судебные приставы ответят на вопросы граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Акция пройдет в пятницу, 20 ноября.

В этот день в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области с 11:00 до 12:00 будет работать горячая линия.

Получить консультацию по связанным с защитой интересов детей вопросам (взыскание алиментов, определение порядка общения с ребенком и др.) можно будет по телефону (8412) 90-65-87.

Также 20 ноября сотрудники управления проведут личный прием граждан во всех структурных подразделениях региона.