Новогодние праздники в Кузнецке начнутся 19 декабря. В 17:15 на станцию прибудет поезд Деда Мороза.

«В течение полутора часов все желающие смогут увидеть главного зимнего волшебника из Великого Устюга и поучаствовать в праздничной программе», - сообщили в городской администрации.

Для общественных территорий разработана концепция с центром - новогодней елкой. Ее украсят серебристыми и красными шарами в сочетании с гирляндами холодного белого света. Вокруг разместят световые фигуры Деда Мороза, Снегурочки, оленя с санями и снеговика, а также световые шары.

Стволы и кроны деревьев вдоль центральной площади оформят иллюминацией холодного белого света с эффектом «светящегося дерева». По парапету крыши творческого центра «Родина» протянут гирлянды-бахрому и гирлянды-шторы.

Среди учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности планируют провести конкурс на лучшее оформление.