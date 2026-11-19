В России планируют расширить программу льготного автокредитования, пересмотрев действующее ограничение стоимости машины для многодетных семей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на поправки к проекту федерального бюджета.

Сейчас семьи не могут приобрести автомобиль дороже 2 млн рублей. Это снижает выбор подходящих моделей.

Именно поэтому депутаты Госдумы РФ предложили увеличить сумму и предусмотреть возможность сочетания федеральной скидки и региональных мер поддержки.

Льготное автокредитование предоставляется российским семьям, в которых воспитывается двое и более детей до 18 лет. Скидка составляет 10%. Купить можно только новую машину (выпуск текущего или предыдущего года).

«Программа льготного автокредитования очень востребована: только за девять месяцев этого года россияне смогли приобрести с ее помощью более 123 тысяч автомобилей», - отмечает издание.