Минтруд РФ предложил при назначении детского пособия учитывать не только официальные доходы семьи, но и движение средств по счетам. Так, если сумма поступлений за расчетный период будет выше двукратного годового дохода семьи, в выплате могут отказать.

Пока такие правила действуют лишь в нескольких регионах России, но с 1 апреля 2027 года их хотят распространить на всю страну.

При назначении пособия не собираются учитывать переводы членов семьи друг другу, кредиты, налоговые вычеты, документально подтвержденные доходы от продажи имущества, но во внимание примут поступления средств от бабушек, дедушек и других родственников, не входящих в состав семьи.

«Проблема в том, что новые правила фактически приравнивают движение денег по счетам к показателю обеспеченности семьи, при этом далеко не каждое поступление означает, что семья стала богаче. Например, человек мог дать знакомому деньги в долг, а спустя несколько месяцев получить их обратно: оборот по счету вырос, и если из-за этого будет превышен установленный лимит, семья рискует остаться без пособия», - предупредила эксперт Надежда Сазонова в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, риск возникнет и при возврате денег за товары, начислении кешбэка. То, что эти операции учтут, подтвердили в СФР.

Еще одна пока не решенная проблема - счета несовершеннолетних и совместные счета супругов. Например, станет ли исключением перевод ребенку денег в подарок или операцию рассмотрят как доход.

«Главный риск заключается в том, что добросовестной семье придется доказывать происхождение денег уже после отказа в выплате, при этом порядок обжалования решений с учетом новых критериев пока недостаточно проработан», - отметила Сазонова.