Оборот банковских карт перейдет под централизованный контроль и перестанет быть внутренним делом финансовых учреждений. Соответствующее указание размещено на сайте Центробанка.

Документ обязывает все банки и платежные сервисы размещать данные в единой системе учета (ЕСУПК).

На данный момент каждая организация принимает решение о выпуске или замене самостоятельно, оперируя собственными базами данных. По новому правилу нужно будет сначала отправить в систему сообщение с указанием номера карты, ее вида и ИНН клиента.

Привязка к налоговому номеру - еще одно принципиальное изменение. Банки запрашивают его и сейчас, но отсутствие не мешает открыть карту. ЦБ запрещает такую практику, чтобы упростить идентификацию владельца и свести к нулю риск оформления на подставных лиц. Если ИНН когда-то не был указан при выпуске, банк будет обязан запросить его у клиента и сразу же передать в систему.

Информацию об украденных, потерянных или закрытых (по заявлению клиента или из-за подозрительных операций) картах банки должны передать в единую систему в тот же день. То же самое относится к расторжению договора банковского счета.

Новый порядок начнет работать не сразу. До 31 августа 2027 года кредитным организациям предстоит загрузить сведения по всем уже выданным картам в общую базу и отладить обмен информацией. С 1 сентября получить новый «пластик» без запроса в реестр и указания ИНН не сможет никто.