В четверг, 19 ноября, в Пензе в части Зари, Поселка Подлесного и в отдельных домах на улицах Ладожской, Набережной р. Мойки, Чкалова и Ново-Казанской отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Новоселов, 142;

- 1-й Садовый пр-д, 1-11, 13, 15;

- 2-й Садовый пр-д, 1, 1а, 3-8, 10-13, 15-18;

- 3-й Садовый пр-д, 1-7, 10-16, 18;

- 4-й Садовый пр-д, 2-4, 6-9, 11-16, уч. 19, з/у 5, з/у 17;

- 5-й Садовый пр-д, 5, 7;

- СНТ «Заря», стр. 60, уч. 264, 491.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ладожская, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 33;

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41;

- 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32;

- 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43;

- ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные);

- 1-й пр-д Суходольный, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21;

- 3-й пр-д Суходольный, 10а, 10Б, 12.

С 9:00 до 12:00 и с 13:30 до 15:30:

- ул. Набережная р. Мойки, 7;

- ул. Чкалова, 7.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Ново-Казанская, 2, 4, 8.

С 13:00 до 15:30:

- 1-й Земляничный пр-д, 2, 3, 3а, 5Б, уч. 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, з/у № 1, 5а, 7, 9;

- 2-й Земляничный пр-д, 10;

- 3-й Земляничный пр-д, 16, 20;

- 4-й Земляничный пр-д, з/у 13, 15, 20;

- ул. Изумрудная, 5-11 (нечетные), уч. 13, 16, 16а, 17, 18, 21-24, 25, 26, з/у 12, 14;

- мкр-н № 1 «Заря-2», стр. 41, стр. 158;

- 4-й пр-д Мозжухина, стр. 124;

- ул. Прохладная, 3, 13а, 15, з/у 11, 13.