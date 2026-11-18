В «Пензавтодоре» рассказали о работах, которые проводятся на дорогах в Терновке - на улицах Терновского и Рябова.

Здесь отремонтировали коммуникации - колодцы и другие элементы ливневой канализации. Теперь восстанавливают асфальт после вскрышных работ.

«Дорожное покрытие приводят в порядок, чтобы проезд и передвижение пешеходов были комфортными и безопасными», - отметили в «Пензавтодоре».

С 16 ноября в Пензе обещали на неделю запретить сквозной проезд по улице Рябова из-за ремонта колодцев на участке от Ростовской до Пушанина.

Согласно сервису «Яндекс Пробки» по состоянию на 16:00 18 ноября Рябова была доступна для проезда.