Центробанк намерен в 2027 году расширить сферу применения цифрового рубля. Среди прочего в планах значится оплата услуг бюджетных учреждений.

«В цифровых рублях можно будет покупать билеты в театры и музеи, оплачивать посещение кружков и спортивных секций, медицинские обследования», - говорится в канале регулятора.

Речь идет о государственных образовательных, спортивных, медицинских организациях, музеях и театрах со счетами в Федеральном казначействе.

Оплата, предположительно, будет доступна по универсальному QR-коду, а механизм аналогичен тому, что применяется в торговых точках.

Нововведение планируют запустить в тестовом режиме в марте.