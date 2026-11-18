В среду, 18 ноября, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении лимитов страхования по долгосрочным (на 3 года и больше) вкладам. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Действующий предел - 1,4 млн рублей - установлен в 2014 году. Новая норма поднимает его до 2 млн.

В Госдуме пояснили, что корректировка принята в целях повысить интерес вкладчиков к долгосрочному сбережению. Пока что в предпочтениях вклады на 3 месяца или полгода: ставки по ним выше, инфляция не успеет поглотить доход.

В том же законопроекте установлено повышение страхового лимита втрое - с 10 млн рублей до 30 млн. Здесь главным аргументом стала сопоставимость суммы со стоимостью жилья. Таким образом, по замыслу, усилится защита интересов тех, кто вложился в строительство или покупку квартиры.

Новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года.