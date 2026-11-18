В Пензенской области в этом году не зафиксировали ни одного лесного пожара, причиной которого являлись сжигание стерни или сухой травы, отметили в региональном правительстве.

Таким образом, профилактическая работа с главами сельских администраций и руководителями фермерских организаций дала положительный результат.

В 2026-м пожароопасный сезон начался 10 апреля и завершился 28 октября.

За это время возникло 3 лесных пожара, это в 7 раз меньше, чем в 2025-м. Возгорания ликвидировали в день возникновения. Площадь, пройденная огнем, не превысила половины гектара.

Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования организовало более 15 000 выходов на патрулирование, более 300 из них - с правоохранителями.

Проверяющие выявили 219 нарушений лесного законодательства и возбудили 63 административных дела за нарушение противопожарного режима.