В четверг, 19 ноября, в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер продолжит дуть с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В ночь на четверг ожидается -1...+4 градуса, в прогнозе дождь со снегом.

Днем синоптики обещают +3...+8. В ночь на пятницу будет +2...+7 градусов и снова дождь.

В народном календаре 19 ноября - Павел Ледостав. Примета гласит: снег на Павла предвещает снежную зиму, а безветренная погода - скорые морозы.