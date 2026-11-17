В частном секторе Пензы завершается ремонт дорог, который решили выполнить раньше запланированного срока за счет экономии бюджетных средств (около 34 млн рублей).

Речь идет о 9 участках общей площадью 12,1 тыс. квадратных метров.

Так, на улице Рузляева сейчас обустраивают выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия. Предварительно подрядчик выровнял основание и сделал отсыпку щебнем. После здесь укрепят обочины.

«Аналогичные мероприятия организованы на улице Кузнецова, которая примыкает к Рузляева. Также в работе остаются участки в 3-м проезде Огарева, проездах Тимирязева и Достоевского», - уточнил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 17 ноября.

Планируется, что все объекты будут готовы до конца недели, «если погода не подведет».