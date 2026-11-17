В следующий понедельник, 23 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет тематический личный прием жителей региона.

На встрече можно будет сообщить о нарушениях прав на своевременное оформление трудовых отношений либо задержке заработной платы, а также о несоблюдении требований охраны труда.

Прием состоится с 11:00 до 12:00 в здании областной прокуратуры (Пенза, ул. Богданова, 7).

Предварительная запись на прием ведется до 20 ноября с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (8412) 36-80-00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, напомнили в областной прокуратуре.