В России задумали по-новому предоставлять пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Право на выплату сохранят только те граждане, кто провел в декретном отпуске не менее 2 месяцев. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы РФ.

Сейчас оформить пособие вправе любой член семьи. Нередко это делает человек с более высоким заработком, например отец или дедушка. После он практически сразу может вернуться на работу, при этом продолжая получать деньги от государства (пока малышу не исполнится полтора года).

«Реализация данных изменений позволит назначать указанное пособие именно тем застрахованным лицам, которые осуществляют фактический уход за ребенком, а также исключит возможность злоупотреблений со стороны застрахованных лиц, фиктивно оформляющих отпуск по уходу за ребенком без намерения осуществлять уход за ним», - говорится в законопроекте.

Рассмотреть документ в первом чтении планируют на осенней сессии нижней палаты парламента.

«Особый порядок вступления в силу положений законопроекта предусмотрен с учетом срока вступления в силу Федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», - указывается в документе.