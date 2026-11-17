По результатам лабораторных исследований у лесных мышей, отловленных в зимне-весенний период 2026 года на территории региона, выявили случаи носительства туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и лептоспироза.

Эту информацию обнародовал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», который проводит зоолого-энтомологический мониторинг за численностью грызунов в регионе и пораженностью их возбудителями природно-очаговых заболеваний.

В центре напомнили: жителям Пензенской области для предупреждения заражения необходимо истреблять грызунов на территории дач, садов, частных построек всеми доступными средствами.

Нужно исключить возможность проникновения мышей в жилые помещения и хозяйственные постройки, хранить продукты в недоступных для грызунов местах и не употреблять в пищу подпорченные или загрязненные. При посещении леса необходимо строго соблюдать личную гигиену, посуду и пищу нельзя раскладывать на траве, пнях (обязательно использование клеенки).

Лесные мыши - естественные обитатели лесных массивов в Пензенской области. Их размножение происходит в теплое время, с конца марта по сентябрь.

«За один весенне-летний период мышь может принести 3-4 приплода, по 3-6 мышат в каждом. Малыши уже через месяц добывают себе пищу, отличаясь от взрослых особей только размерами. Через 3 месяца выросший малыш может давать новое потомство.

Борьба с этими мелкими животными в природных условиях не проводится, истребление их приведет к разрыву пищевой цепочки и гибели других птиц и животных, для которых мыши - основа рациона.

При отсутствии источников питания в природе в осенне-зимний период лесные мыши направляются в жилище человека», - сообщили в центре гигиены и эпидемиологии.

Туляремия, ГЛПС и лептоспироз - опасные инфекции, при несвоевременном обращении за помощью, тяжелом течении и развитии осложнений существует риск неблагоприятных исходов.

Основные проявления туляремии - лихорадка, интоксикация, лимфаденит; ГЛПС - высокая температура, боли в пояснице и животе, резкое снижение выделения мочи на фоне поражения почек, развитие носовых, внутренних кровотечений; лептоспироза - высокая температура тела, слабость, мышечные и суставные боли, в некоторых случаях присоединяются желтуха и сыпь.