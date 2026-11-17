На среду, 18 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Маньчжурия, Пески, Сосновка, Междуречье и отдельные дома на улицах Максима Горького и Спартаковской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- пр-д Коробкова, 1;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24 ; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26, 30; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- 2-й Сортировочный пр-д/Коробкова, 1/39;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20;

- ул. Чапаева, 91, 93, 121, 123.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дома № 54 на ул. Максима Горького, № 6/1 и 9 на Спартаковской.

С 9:00 до 16:30 приостановится электроснабжение по адресам:

- 3-й пр-д Добролюбова 2-6, 6а, 10, 11, 13, 15, з/у 7а;

- ул. Добролюбова, 71, 73, 75, 77-82, 86, 88, 90, стр. 100р, 102а, к/н 3388, з/у: 98, 104, 106;

- ул. Сосновка, 1, 3, 5-9, 11-13, 16-19.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Аргунова, стр. 36, 40, 46, 92, 96, 119, к/н 137;

- ул. Берсенева, стр. 9, 14, 15, 16, стр. 55;

- ул. Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9а;

- ул. Кузнецова/Чиликанова, 2/10;

- ул. Кустодиева, 44, 46;

- ул. Левитана, 1, 1а, 3, 5-11, 14, стр. 18, 18, 20, 21, 22;

- ул. Матрунецкого, 3, 5, 8, 10;

- Междуречье, 2-я очередь, 16;

- ул. Петрачкова, 6, 7, 12;

- ул. Рузляева, 6-8, 11, 12, 13, 18, 22, 24а, 26, стр. 109;

- ул. Чиликанова, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 28а;

- ул. Максима Горького, 54.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.