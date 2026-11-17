На въезде на станцию Пенза-III, на границе Куйбышевской и Юго-Восточной железных дорог, установлен пограничный знак «Росток».

Это уменьшенная копия монумента, стоящего на набережной Суры в центре Пензы.

«Конечно, 8-метровая стела не повторяет городской монумент во всех деталях, но сохраняет его главную идею и узнаваемый силуэт. Для пассажиров и работников железнодорожного транспорта она стала новым ориентиром на въезде на станцию Пенза-III, а для региона - способом подчеркнуть собственную идентичность», - сообщает газета «Куйбышевский железнодорожник».

Идея создания объекта принадлежит руководству Куйбышевской железной дороги. Его облик был согласован с муниципалитетом.

Участие в изготовлении и установке железнодорожного «Ростка» приняли работники Пензенских дистанций пути, электроснабжения и сигнализации, централизации и блокировки.