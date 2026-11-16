Асфальтовое покрытие и разметка Олимпийской аллеи требуют обновления, однако в проекте бюджета Пензы на 2027 год средства на это не заложены.

На комиссии гордумы в понедельник, 16 ноября, депутат Юрий Зиновьев предложил все же изыскать деньги, чтобы провести работы хотя бы частично.

Он подчеркнул, что спортобъекты, которые используются для проведения массовых мероприятий, должны выглядеть приемлемо, ведь «это лицо города».

Олимпийская аллея на Западной Поляне - главное природно-спортивное пространство Пензы. Здесь отдыхают любители скандинавской ходьбы, катания на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах.

В августе этого года на Олимпийской аллее провели парад «Триколор», а осенью - «Кросс нации».

В октябре на аллее открыли спортивную площадку, где можно готовиться к сдаче нормативов ГТО.