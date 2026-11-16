Обход населения: жителей региона попросят рассказать о работе

С 16 по 22 ноября в разных населенных пунктах Пензенской области проведут одновременно два выборочных обследования: одно касается рабочей силы, второе - вопросов использования компьютерной техники и интернета.

Обходы населения состоятся в Пензе, Заречном, Кузнецке, Земетчинском (с. Красная Дубрава), Каменском (Центральная усадьба свх. им. Калинина), Камешкирском (с. Русский Камешкир), Лунинском (пгт Лунино и с. Большой Вьяс), Пачелмском (пгт Пачелма) и Пензенском (с. Ленино) районах.

Участников определили методом случайного отбора. Жителей региона просят отнестись к интервьюерам с пониманием и уделить им время.

«В ходе обследований будут опрошены все члены отобранных домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше», - пояснили в Пензастате.

Оба опроса важны и актуальны. Первый позволит собрать данные о текущей ситуации с наличием рабочих мест в регионе, видах занятости, уровне безработицы.

Благодаря второму обследованию оценят доступность цифровых технологий для населения: наличие выхода в интернет, возможность совершать онлайн-покупки, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.