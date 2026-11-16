Что делать при взломе аккаунта на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

Телефонные мошенники часто пытаются получить доступ к учетной записи жертвы на «Госуслугах». Сообщать никому пароли, коды из СМС и ответы на контрольные вопросы нельзя. Если ошибка все же допущена и конфиденциальные данные переданы, нужно срочно действовать.

Сначала необходимо прекратить общение со злоумышленниками - положить трубку - и зафиксировать время звонка и номер их телефона.

Затем надо восстановить доступ к учетной записи - с помощью функции «Восстановить доступ» на «Госуслугах» (если есть телефон или электронная почта, указанные в личном кабинете) или через центр обслуживания. Если мошенники заблокировали сим‑карту, нужно срочно обратиться в ближайшее отделение своего мобильного оператора.

Восстановив доступ к учетной записи, надо выйти из нее со всех устройств, кроме текущего (в личном кабинете), и посмотреть, где она использовалась.

«Обращайте особое внимание на разрешения, выданные банкам, микрофинансовым организациям (МФО), кредитным бюро. Перейдите в личный кабинет → Профиль → Безопасность → Действия в системе. Проверьте, не было ли подозрительных действий в учетной записи, чтобы понять, в каких организациях мошенники хотели взять кредиты. Свяжитесь с этими организациями. Уточните, есть ли заявления от вас, и сообщите, что их подавали не вы», - указано на «Госуслугах».

Нужно проверить и отозвать все разрешения и согласия (перейти в личный кабинет, затем в профиль, разрешения/согласия, открыть каждое и нажать «Отозвать»).

Необходимо проверить список поданных заявлений и ленту уведомлений за то время, пока у мошенников был доступ к учетной записи.

Еще одно важное действие - написать заявление в МВД. «Это нужно сделать, даже если в кредитной истории нет неизвестных вам заявок на займы. Мошенники могут использовать ваши данные позже, если у них останется доступ к учетной записи. Поданное заявление поможет доказать, например, что кредит или заем оформляли не вы», - предупредили на «Госуслугах».