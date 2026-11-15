Хаотичный график сна признали вредным для психики

Общество

Хаотичный график сна признали вредным для психики
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Люди, которые ложатся спать то рано, то поздно, чаще сталкиваются с более выраженными симптомами тревоги, депрессии и даже одиночества, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на американских ученых.

В исследовании Калифорнийского университета участвовали около 23 000 человек, все они носили умное кольцо. Ученые смотрели не на продолжительность сна людей, а на его регулярность. Оценивался Sleep Regularity Index (SRI). Чем выше балл по шкале от 0 до 100, тем стабильнее время отхода ко сну и подъема. Так, SRI 84 - это сдвиги примерно на час от дня ко дню, SRI 75 - на полутора часа.

Итоги исследования таковы: чем менее регулярным был сон, тем сильнее оказались симптомы депрессии. Их почти не было у участников с SRI 84, они были легкими при SRI 83, умеренными - при SRI 81 и тяжелыми - при SRI 75. По уровню тревоги и одиночества картина вышла похожей.

«Регулярный сон помогает держать циркадные ритмы в порядке. Когда время сна «плавает», ритмы сбиваются. Плюс нарушается привычное время света, еды, движения и общения, а все это тоже синхронизирует наши внутренние часы», - пояснила Зухра Павлова.

Она подчеркнула: нужно стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время (даже в выходные) и не сдвигать свой график слишком резко.

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