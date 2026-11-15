16 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется

Общество

16 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется
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В понедельник, 16 ноября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Регион находится во власти антициклона.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на понедельник в прогнозе -4...+1 градус, осадков не ожидается.

Днем столбики уличных термометров немного поднимутся - до -1...+4.

В ночь на вторник будет -1...-6 градусов, без осадков.

В народном календаре 16 ноября - Анна Холодная. Примета гласит: если в этот день по небу низко плывут облака, грядет сильная стужа.

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