В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот

Общество

В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
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В Пензенской области в 2027 году планируют увеличить выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального Заксобра 20 ноября.

Ежемесячная мера поддержки предоставляется в зависимости от возраста и места проживания.

На ребят, находящихся в специализированных организациях, и детей, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, с 1 февраля станут выделять следующие суммы:

- до 3 лет - 22 805 рублей (сейчас 21 235);

- от 3 до 7 лет - 21 069 рублей (сейчас 20 169);

- от 7 до 11 лет - 27 058 рублей (сейчас 26 396);

- от 11 до 18 лет - 29 133 рубля (сейчас 28 464).

На ребят, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, с учетом возмещения затрат на оплату жилья и ЖКУ в период с 1 февраля по 30 июня будут выделять:

- до 3 лет - 23 685 рублей (сейчас 22 081);

- от 3 до 7 лет - 21 949 рублей (сейчас 21 015);

- от 7 до 11 лет - 27 938 рублей (сейчас 27 242);

- от 11 до 18 лет - 30 013 рублей (сейчас 29 314).

С 1 июля 2027 года суммы для данной категории детей снова увеличат, но незначительно. В зависимости от возраста они окажутся такими:

- до 3 лет - 23 720 рублей;

- от 3 до 7 лет - 21 984 рубля;

- от 7 до 11 лет - 27 973 рубля;

- от 11 до 18 лет - 30 048 рублей.

На реализацию этих мер социальной поддержки в 2027 году потребуется 1 млрд 88 млн 830 тыс. рублей, уточняется в пояснительной записке.

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