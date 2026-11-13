В областной больнице имени Бурденко открыли солдатскую библиотеку

Общество

В областной больнице имени Бурденко открыли солдатскую библиотеку
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Пензенская область присоединилась к всероссийскому проекту «Солдатская библиотека». Пациентам больницы имени Н. Н. Бурденко теперь можно взять почитать книги. Услуга бесплатная.

«Это не абстрактная инициатива, а конкретное книжное пространство, которое позволяет проходить лечение в более комфортных условиях и является элементом комплексной реабилитации. Задача - отвлечь пациентов от грустных и тяжелых мыслей о болезни, непростом прошлом и переключить внимание на позитивное будущее», - отметили в медучреждении.

Книги подбирает редакционный совет проекта с учетом пожеланий пациентов. В собрании - издания по истории, культуре, просвещению, классическая и современная проза. Есть литература военно-патриотической направленности. Понравившуюся книгу можно взять с собой и даже продолжить чтение после выписки.

В областной больнице имени Бурденко открыли солдатскую библиотеку

Предполагается, что фонд библиотеки станут пополнять ежемесячно не менее чем на 20%.

Пензенская область стала первой в Приволжском федеральном округе и четырнадцатой в России, где появилась солдатская библиотека.

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