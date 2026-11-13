В белинской больнице начал прием новый эндокринолог

В Белинскую районную больницу устроились два молодых специалиста: врач-эндокринолог Елизавета Метелкина, а также медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога Софья Чудаева.

Они уже начали прием пациентов. Теперь жителям района не нужно ездить в Пензу для плановых консультаций, помощь окажут на месте, отметили в региональном минздраве.

Елизавета Метелкина окончила медицинский институт ПГУ в 2024-м, а в 2026-м завершила обучение в ординатуре по специальности «эндокринология». Специалист родом из Пензы, на работу в Белинский район устроилась по программе «Земский доктор», кроме того, супруг эндокринолога трудится в той же больнице врачом-психиатром.

В этом году штат медучреждения расширился на 6 врачей благодаря программе «Земский доктор».

Медсестра Софья Чудаева родом из села Невежкино Белинского района. В 2026-м она окончила медицинский колледж в Пензе и решила вернуться.