Работодатели игнорировали выделение квот для ветеранов СВО

В Пензенской области работодатели установили квоты для трудоустройства ветеранов специальной военной операции после вмешательства прокуратуры.

С 1 марта этого года в регионе действует мера поддержки данной категории граждан: организации, в штате которых более 36 человек, обязаны выделить квоты для трудоустройства участников СВО.

Однако на деле многие игнорировали это требование.

«Например, прокуратура Белинского района установила, что численность работников одной из организаций составляет 493 человека. Вместе с тем квоты для трудоустройства участников СВО не устанавливались.

Аналогичные факты выявлены в деятельности хозяйствующих субъектов и муниципальных учреждений прокурорами Октябрьского и Железнодорожного районов г. Пензы, г. Кузнецка, Земетчинского, Кузнецкого, Лопатинского районов и другими», - констатировали в областной прокуратуре.

Некоторые работодатели выделяли квоты, но не уведомляли об этом органы занятости населения, так что ветераны не могли узнать о вакансии.

Руководителям всех организаций и учреждений, где выявили нарушения, внесли представления.

«Свыше 20 работодателей установили квоты для ветеранов», - резюмировали в надзорном органе.