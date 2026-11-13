Названа ошибка при выборе термобелья для морозов

Хлопковое термобелье не подойдет для тренировок и продолжительных прогулок на морозе, поскольку впитывает пот и медленно высыхает, предупредил эксперт Денис Ширяев.

Намокшая ткань плохо сохраняет тепло, во время остановок человек начинает мерзнуть.

«Для интенсивной нагрузки лучше рассматривать синтетические материалы, которые быстрее отводят влагу и сохнут. Для неспешных прогулок, зимней рыбалки и других занятий с невысокой активностью могут подойти модели из шерсти, в том числе мериносовой. Однако они обычно требуют более деликатного ухода и высыхают дольше, чем синтетические», - пояснил Ширяев в беседе с изданием «Газета.ru».

Он подчеркнул: термобелье должно плотно прилегать к телу, но не давить и не натирать.

При выборе плотности ткани стоит учесть нагрузку. Так, во время тренировки слишком теплая модель термобелья может создать перегрев.

«Универсальной шкалы обозначений Warm и X-Warm у производителей нет. Поэтому ориентироваться лучше на состав и описание конкретного изделия», - отметил Ширяев.

Если планируется длительная носка, то стоит отдавать предпочтение изделиям с плоскими швами.