Большинство россиян считают чтение способом справиться с хандрой

Банк ВТБ совместно с книжным сервисом провел исследование о влиянии чтения на эмоциональное состояние россиян в осенний период. Опрос показал, что 75% респондентов считают чтение способом справиться с осенней хандрой и улучшить настроение.

С наступлением осени читательские привычки меняются: 76% опрошенных называют это время года самым подходящим для чтения и прослушивания книг, а почти половина (48%) читает больше, чем в другие сезоны. 38% респондентов отметили, что стали читать немного чаще, а 10% - значительно чаще.

Для трети (33%) опрошенных идеальная обстановка для осеннего чтения - тишина и уединение, для 27% важный атрибут - чашка горячего чая, какао или глинтвейна. По мнению 25% респондентов, атмосферу осенней книге придают уютные описания быта и шуршание листьев, а 22% считают определяющими время и место действия сюжета.

В жанровых предпочтениях осенью лидируют детективы, их назвали 24% опрошенных. На втором месте фэнтези (19%), на третьем - любовный роман и драма (по 14%).

Среди классических произведений с осенью чаще всего ассоциируют «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойля (0+) - ее выбрали 17% респондентов, следом идут «Дракула» (16+) Брэма Стокера (8%) и «Записки охотника» (12+) Ивана Тургенева (6%). Из современных книг лидером стало произведение Стефани Майер «Сумерки» (16+) - его назвали 16% опрошенных, а также «Шоколад» (16+) Джоанн Харрис (10%) и «Клуб убийств по четвергам» (16+) Ричарда Османа (7%).

Онлайн-опрос проведен в октябре 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В исследовании приняли участие более 800 человек из разных городов России.