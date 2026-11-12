В Пензе почтят память композитора Александра Архангельского

Общество

В Пензе почтят память композитора Александра Архангельского
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В понедельник, 16 ноября, в Пензе почтят память известного хорового дирижера и духовного композитора Александра Архангельского, родившегося в Пензенской губернии. В этот день исполнится 102 года со дня его смерти.

В 8:00 в Спасском кафедральном соборе проведут литургию, которую возглавит митрополит Серафим.

В 12:30 в актовом зале на цокольном этаже собора начнется концерт (0+) с участием хоров из Ульяновска и Владимира, а также смешанного хора Пензенской духовной семинарии.

Коллективы исполнят произведения Александра Архангельского, прозвучит как русская духовная музыка, так и светская.

Вход на мероприятие свободный, уточнили в епархии.

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