В Пензе почтят память композитора Александра Архангельского

В понедельник, 16 ноября, в Пензе почтят память известного хорового дирижера и духовного композитора Александра Архангельского, родившегося в Пензенской губернии. В этот день исполнится 102 года со дня его смерти.

В 8:00 в Спасском кафедральном соборе проведут литургию, которую возглавит митрополит Серафим.

В 12:30 в актовом зале на цокольном этаже собора начнется концерт (0+) с участием хоров из Ульяновска и Владимира, а также смешанного хора Пензенской духовной семинарии.

Коллективы исполнят произведения Александра Архангельского, прозвучит как русская духовная музыка, так и светская.

Вход на мероприятие свободный, уточнили в епархии.