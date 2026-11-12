Образ счастливой многодетной семьи в рекламе хотят сделать обязательным

Общество

Образ счастливой многодетной семьи в рекламе хотят сделать обязательным
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Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект об образе многодетной семьи в рекламе и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

Поправки к статьям 5 и 10 закона «О рекламе» направлены на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе.

Законопроектом предлагается при показе в социальной рекламе семьи с детьми использовать образ благополучной семьи не менее чем с 3 детьми. В коммерческой рекламе отраслевые объединения смогут сами установить условия использования образа благополучной многодетной семьи.

В случае принятия закона он вступит в силу 1 марта 2027 года.

В переходный период заказчики социальной рекламы (органы государственной власти, иные госорганы и органы местного самоуправления) смогут организовать работу по обеспечению при ее производстве и распространении использования образа многодетной семьи, а объединения субъектов рекламной деятельности - разработать правила для дальнейшего использования их в качестве инструментов саморегулирования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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