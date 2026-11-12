13 ноября пензенцев ждет плюсовая температура

В пятницу, 13 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -1...+4 градуса. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Днем будет +2...+7.

В ночь на субботу ожидается +1...+6 градусов, небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15-20 м/с.

В народном календаре 13 ноября Спиридон и Никодим. Примета гласит: если воробьи в этот день громко чирикают - к теплу, если их не слышно - скоро наступят устойчивые холода.