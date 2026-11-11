В Пензе потренировались тушить пожар на складе ГСМ

Общество

В Пензе потренировались тушить пожар на складе ГСМ
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В Пензе провели тренировочное пожарно-тактическое учение на территории производственного комплекса горюче-смазочных материалов.

В Пензе потренировались тушить пожар на складе ГСМ

«Отрабатывались вопросы взаимодействия городских служб и служб объекта по спасению людей и ликвидации условного пожара», - сообщили в пожарно-спасательном центре (ППСЦ).

В учении были задействованы автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль ППСЦ.

«Поставленные задачи выполнены успешно», - подчеркнули в центре.

9 ноября Ленинградская область подверглась массированной атаке. Обломки БПЛА упали на жилые дома, вспыхнул пожар на НПЗ. 6-го числа был атакован НПЗ в Краснодарском крае.

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