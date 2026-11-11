В Пензе фирма по производству сумок не платила работникам

Общество

В Пензе фирма по производству сумок не платила работникам
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В Пензе организация, специализирующаяся на производстве чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий, задолжала деньги 10 своим работникам.

Люди обратились с жалобой в прокуратуру.

Проверка показала, что компания не выдала им более 400 000 рублей по зарплате, проигнорировав трудовое законодательство.

Генеральному директору организации внесли представление, было возбуждено дело об административном правонарушении.

«После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников восстановлены, задолженность полностью погашена», - уточнили в областной прокуратуре.

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