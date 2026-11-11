Расширены льготы при зачислении детей в школы

В России расширили перечень категорий граждан, чьи дети имеют право на внеочередное зачисление в школы по программам начального, основного и среднего общего образования. Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь вне очереди в школы зачислят детей сотрудников полиции и других силовых ведомств, погибших из-за увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе СВО, или при отражении вооруженного вторжения в Россию или провокаций на границе.

Кроме того, право на первоочередное зачисление сохраняется за детьми военнослужащих - Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы.

Сейчас во внеочередном порядке в школы зачисляют детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших в ходе СВО бойцов и сотрудников Росгвардии.

В России в школах действует следующая последовательность зачисления детей: сначала места предоставляются во внеочередном порядке, после - в первоочередном, далее принимаются дети без льгот с соответствующей территориальной закрепленностью.