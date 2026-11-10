Ученые назвали дозу кофе, снижающую риск деменции

Люди, которые регулярно пьют обычный кофе с кофеином, реже сталкиваются с деменцией, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на американских ученых.

Те провели масштабное исследование: участие в нем принимали больше 131 000 человек, наблюдение шло до 43 лет.

У самых активных любителей кофе регистрировался 141 случай деменции на 100 000 человек в год, а у тех, кто почти не пил его, - 330. Итоговая разница после учета различных факторов - примерно в 18% в пользу кофеманов.

«Самый полезный диапазон - 2-3 чашки в день. Больше пить «для еще большей защиты» особого смысла нет», - отметила врач.

Она предупредила, что результаты исследования не причина становиться кофеманом для тех, у кого от этого напитка нарушается сон и повышается давление. В таком случае лучше отдать предпочтение воде и некрепкому чаю.