Среди кузнечан проведут обследование рабочей силы

Общество

Среди кузнечан проведут обследование рабочей силы
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В Кузнецке с 16 по 22 ноября проведут выборочное обследование рабочей силы и наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом предупредила городская администрация.

Опрашивать людей станут сотрудники Пензастата. Каждый из интервьюеров будет иметь при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Кузнечан просят отнестись к ним с уважением, уделить время для беседы и ответить на предлагаемые вопросы.

«Пензастат надеется на понимание значимости проводимых обследований для всей страны», - отметили в мэрии.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить у статистиков по телефонам: 8 (8412) 45-01-81, 45-01-83, 45-01-84.

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