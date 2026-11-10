Среди кузнечан проведут обследование рабочей силы

В Кузнецке с 16 по 22 ноября проведут выборочное обследование рабочей силы и наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом предупредила городская администрация.

Опрашивать людей станут сотрудники Пензастата. Каждый из интервьюеров будет иметь при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Кузнечан просят отнестись к ним с уважением, уделить время для беседы и ответить на предлагаемые вопросы.

«Пензастат надеется на понимание значимости проводимых обследований для всей страны», - отметили в мэрии.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить у статистиков по телефонам: 8 (8412) 45-01-81, 45-01-83, 45-01-84.