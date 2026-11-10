Полицейских наградили в День сотрудника органов внутренних дел

Во вторник, 10 ноября, в УМВД России по Пензенской области состоялось торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня наш профессиональный праздник! Мы с гордостью отмечаем самоотверженный труд тех, кто стоит на страже закона и порядка, защищая мир и спокойствие нашей области. Ваши преданность, мужество и профессионализм заслуживают высочайшего уважения. Поздравляю каждого из вас с этим важным днем!» - обратился к собравшимся начальник управления Павел Гаврилин.

Многие сотрудники были удостоены наград за образцовое выполнение служебных обязанностей: более 50 человек отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, около 200 - Павел Гаврилин.

Были и те, кто получил государственную медаль «За отличие в охране общественного порядка», уточнили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие посетили высшие должностные лица региона. Чиновники пожелали правоохранителям крепкого здоровья, благополучия, надежного семейного тыла и вручили отличившимся благодарности.