В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»

Общество

В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»
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В Пензенской области выбрали Мисс УИС. В региональном этапе конкурса участвовали 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Они должны были продемонстрировать профессионализм, эрудированность и творческие навыки.

Предварительный этап конкурса состоялся еще в июле. Тогда девушки соревновались в физической, огневой и служебной подготовке, проходили тестирование на знание законодательных и нормативно-правовых актов.

В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»

Финальный этап прошел в Доме офицеров.

Участницы проявили себя в таких конкурсах, как «Краса России» (они в национальных костюмах представили свой край), «Реклама профессии» (создание видеороликов) и конкурс талантов. В конце состоялись два дефиле - в форме с элементами строевой подготовки и в вечерних платьях.

В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»

В итоге победу одержала старший лейтенант внутренней службы Алина Сидорова. Звания вице-мисс удостоилась сотрудница уголовно-исполнительной инспекции Алина Санникова. Титул второй вице-мисс получила сотрудница отдела по конвоированию Ирина Пятаева.

В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»

«Победительница конкурса Алина Сидорова представит Пензенскую область на следующем этапе всероссийского конкурса», - отметили в региональном управлении ФСИН РФ.

В Пензенской области определили победительницу конкурса «Мисс УИС»

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