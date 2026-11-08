Опубликован график отключения света в Пензе 9 ноября

На понедельник, 9 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Междуречье и Терновка.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- ул. Айвазовского, 2-6, 8-29, 31, 33, 34-39, 41-43, 45, 46, 48-51, 53, 55, 57;

- ул. Берсенева, 2, 5;

- ул. Брюллова, 2-25, 27, 29;

- ул. Васнецова, 3-9, 11;

- ул. Горюшкина-Сорокопудова, 4, 5, 6;

- ул. Крамского, 42, 46, 46а, 48, 52-66 (четные), 71, 73, 190;

- ул. Кустодиева, 1, 1а, 7, 9, 10-13, 15-19, 22-38;

- ул. Левитана, 23, 24, 25-35 (нечетные);

- ул. Левитана/Берсенева, 37/4;

- ул. Междуречье, стр. 21;

- ул. Полтавская, 65;

- 1-й Полтавский пр-д, 16;

- ул. Рокотова, 1-6, 8-20, 22-52 (четные);

- ул. Саврасова, стр.5;

- пр-д Тропинина, 1, 2;

- ул. Федотова, 1, 3, 5, 7-25, 27, 29, 31, з/у 2.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187(нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.