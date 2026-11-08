9 ноября пензенцам пригодится непромокаемая одежда

9 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -1...-6 градусов; в прогнозе небольшой мокрый снег. Днем также будет холодно - от 0 до +5.

В ночь на вторник, 10-е число, ожидается -2...+3 градуса, вероятность осадков сохраняется.

В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В народном календаре 9 ноября - Зарок на Параскеву. По приметам, дождь со снегом в этот день предвещает мягкую зиму.