Врач онкодиспансера перечислил, кому угрожает рак легких

Торакальный онколог областного онкодиспансера Алексей Новичков перечислил 5 главных факторов развития рака легких и рассказал, что нужно делать тем, кто обнаружил у себя хотя бы один.

1. Возраст 50+ и стаж курения. По словам врача, это самый мощный фактор. Активные курильщики, чей стаж превышает 20-30 лет (даже если они бросили менее 15 лет назад), находятся в зоне высокого риска. У пассивных, которые живут или работают в прокуренном помещении, риск повышен на 20–30%.

2. Профессиональные вредности. Вторая по значимости причина рака легких - вдыхание промышленной пыли и газов.

3. Хронические заболевания легких. «Рубцы и хроническое воспаление - идеальная почва для мутации клеток. Если у вас диагностирована ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), фиброз или вы перенесли несколько тяжелых пневмоний, риск развития рака в этой поврежденной ткани возрастает в 4-7 раз. Перенесенный туберкулез также оставляет после себя изменения, требующие постоянного контроля», - пояснил Алексей Новичков.

4. Наследственность. В группу генетического риска попадают те, в чьей семье (у родителей, братьев или сестер) были случаи рака легких, особенно в возрасте до 60 лет.

5. Экология места проживания. У жителей крупных промышленных мегаполисов и районов, расположенных рядом с угольными ТЭЦ или заводами, риск повышен примерно на 40%. Дело в том, что они вдыхают мелкодисперсную пыль, которая оседает в легких.

Врач порекомендовал жителям Пензенской области проверить свою принадлежность к группам риска и, если есть совпадение хотя бы в одном пункте, действовать.

Прежде всего необходимо пройти диспансеризацию. «В рамках ежегодного осмотра по ОМС вам обязаны провести флюорографию. Однако для групп риска (стаж курения более 30 лет + возраст 55-74 года) стандартом является низкодозовая компьютерная томография (НДКТ). Она видит опухоли, которые пропускает обычный рентген», - уточнил Алексей Новичков.

Врач подчеркнул, что не нужно ждать симптомов: кашель, одышка и боль в груди - сигналы, что опухоль уже выросла.