В выходные в Пензенской области будет холодно и скользко

Общество

В выходные в Пензенской области будет холодно и скользко
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В предстоящие выходные территория Пензенской области останется под влиянием поля пониженного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 6 ноября.

«Вторжение холодного воздуха из Арктики будет способствовать дальнейшему понижению температуры воздуха и выпадению осадков смешанного характера», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В результате в регионе ожидается гололедица (слой льда на поверхности земли, который появляется вследствие замерзания воды или талого снега).

В дневное время на улице будет от -3 до +2 градусов, в ночное до -8.

В понедельник, 9 ноября, погода практически не изменится.

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