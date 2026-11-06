На улице Пушкина в Пензе откроют кабинет послеродового сопровождения

В центральной женской консультации, расположенной на улице Пушкина в Пензе, скоро заработает специализированный кабинет послеродового сопровождения.

Проект его организации реализуется совместно с благотворительным фондом помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет». Подобные кабинеты открыты уже в 19 городах страны, уточнили в областном минздраве.

Фонд закупил необходимое оборудование: кресло для мамы Forest Vesca, молокоотсос, пневматический тренажер мышц тазового дна, физиотерапевтический прибор для электростимуляции и др.

«В ближайшее время будет организовано обучение медицинского персонала практическим навыкам грудного вскармливания и сохранения лактации матерей, после чего работа кабинета будет запущена в практическую деятельность», - сообщил главный врач Пензенского городского родильного дома Денис Бочарников.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, этот кабинет станет местом, где молодая мама сможет получить квалифицированную помощь, задать любой вопрос и просто отдохнуть в комфортной обстановке.