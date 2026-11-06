Мошенники для обмана используют сервисы по подбору прически

Общество

Мошенники для обмана используют сервисы по подбору прически
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Мошенники придумали новую схему обмана с бесплатными ИИ-сервисами по подбору прически или рецептов. Заинтересовавшимся пользователям предлагают скачать приложение по ссылке, но вместо полезной программы на смартфон устанавливается вредоносное ПО.

«После установки мошенники получают удаленный доступ к телефону. Они видят ваши СМС, ваши банковские приложения, ваши фото. И начинается история: звонки якобы от службы безопасности, требования перевести деньги на «безопасный счет», оформление кредитов. Или того хуже - шантаж с использованием ваших личных фотографий», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Аналогичная схема используется и для тех, кто ищет рецепты: пользователю предлагают скачать файл с подробным описанием приготовления блюда, на самом деле он устанавливает на телефон шпионскую программу.

Свищев порекомендовал гражданам немедленно удалить со смартфона подозрительное приложение и проверить, какие разрешения оно запрашивала. Если речь о доступе к СМС, контактам, банковским приложениям, то нужно отозвать разрешения в настройках телефона.

Если после установки программы пользователь вводил какие-то пароли, банковские данные, то следует немедленно сменить их или заблокировать карту. После этого можно через сайт госуслуг узнать, не были ли оформлены кредиты или займы.

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