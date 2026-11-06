7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой снег

Общество

7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой снег
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В субботу, 7 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, в том числе мокрый, и местами на дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу столбики уличных термометров опустятся до 0...-5 градусов. В прогнозе небольшой снег.

Днем синоптики обещают -3...+2. В ночь на воскресенье похолодает до -3...-8 градусов, местами продолжится небольшой снег.

В народном календаре 7 ноября - Дедовские плачи. На Руси подмечали, что в это время обычно идет дождь или снег, а если день начинался туманом, ждали оттепели.

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