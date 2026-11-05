Владельцев животных хотят штрафовать за отказ от их содержания

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административную ответственность для граждан, которые отказались от исполнения обязанностей по содержанию животного до его определения в приют или отчуждения иным законным способом.

Авторы инициативы предлагают в таком случае накладывать штрафы: на граждан - в размере от 15 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц - от 50 000 до 100 000, на юридических - от 100 000 до 300 000.

«Субъектом административного правонарушения предлагается определять не только владельца животного, но и лицо, которому животное передано во владение или на содержание на законном основании (в том числе по договору передержки или хранения)», - уточняется в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Депутаты также подготовили поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие зачисление 100% средств от штрафов в бюджет субъекта Российской Федерации, на который ложатся расходы по содержанию животных без владельцев.