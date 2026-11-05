Пензенцы могут получить документы в МФЦ через постамат

Общество

Пензенцы могут получить документы в МФЦ через постамат
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В офисе МФЦ на Шмидта, 4, в Пензе работает постамат. Через него можно получить документы без талона и ожидания в очереди к окну специалиста, пояснили в областном минэкономразвития.

Устройство доступно для клиентов офиса, предоставивших соответствующее согласие.

Когда бумаги будут готовы к выдаче, пользователь получит СМС-уведомление с кодом для открытия ячейки.

Документы хранятся в постамате 5 календарных дней. За сутки до истечения срока клиенту позвонят из контакт-центра МФЦ. Потом справку или свидетельство придется забирать в общем порядке.

Уточнить, имеет ли конкретная услуга опцию дистанционной выдачи результата, можно у специалиста центра.

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