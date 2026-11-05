Пензенцев бесплатно проверят на преждевременное старение

В Пензе открылся первый в регионе центр медицины здорового долголетия. Каждый обратившийся сможет бесплатно оценить предриски для своего здоровья и получить индивидуальную программу продления активного периода жизни.

Пациентов обследуют, сделают необходимые анализы, а также проведут анкетирование.

«Ключевое отличие деятельности центра медицины здорового долголетия - проактивный подход. Центр создан не для работы с уже имеющимися заболеваниями, а для работы с предрисками, то есть с доклиническими изменениями в работе организма, которые могут привести к развитию болезней в будущем», - пояснили в региональном минздраве.

Врачи прошли профильное обучение на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Они смогут выявить признаки преждевременной активации биологических механизмов старения у пензенцев и найти способы коррекции.

Новое медучреждение работает на базе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на проспекте Строителей, 2. На прием следует предварительно записаться по номеру 122 (добавочный 5).