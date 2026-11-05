На титул «Слово 2026 года» претендуют «воздухан» и «прайм-эра»

Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на слово 2026 года. Лингвисты сначала отобрали более 500 новых слов, а потом составили длинный список из 35. В шорт-лист вошли всего 10.
«Претендентами на звание слова года по версии «Грамоты» могут быть новые слова, которые пока отсутствуют в академических толковых словарях, однако часто используются в речи и достаточно освоены русским языком», - поясняется на портале.
В шорт-лист вошли:
- генерить (быстро создавать идеи, контент или планы);
- дофаминовый (необычный, вызывающий сильные положительные эмоции);
- нишевый (необычный, редкий, выделяющийся из массы);
- вайбкодинг (использование инструментов ИИ для написания кода с помощью естественного языка, когда разработчик может «забыть, что код вообще существует»);
- дата-центр (здание, помещение, где размещается вычислительное и телекоммуникационное оборудование для хранения, обработки и передачи данных);
- ИИ-агент (цифровой помощник, программа на основе ИИ, которая сама решает задачи пользователя и идет к поставленной цели);
- иишка (искусственный интеллект);
- воздухан (ненадежный человек, словам которого нельзя доверять);
- тревожник (человек, постоянно живущий в состоянии тревоги и внутреннего напряжения);
- прайм-эра (период в жизни человека, когда он чувствует себя на пике своих возможностей).
Главное слово года будут выбирать методом рейтингового голосования, в котором примут участие более 400 специалистов из разных регионов страны. Итоги будут подведены в начале декабря.
В 2023-м по версии «Грамоты.ру» словом года стало «нейросеть», в 2024-м - «вайб», в 2025-м - «зумер».