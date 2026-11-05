На титул «Слово 2026 года» претендуют «воздухан» и «прайм-эра»

Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на слово 2026 года. Лингвисты сначала отобрали более 500 новых слов, а потом составили длинный список из 35. В шорт-лист вошли всего 10.

«Претендентами на звание слова года по версии «Грамоты» могут быть новые слова, которые пока отсутствуют в академических толковых словарях, однако часто используются в речи и достаточно освоены русским языком», - поясняется на портале.

В шорт-лист вошли:

- генерить (быстро создавать идеи, контент или планы);

- дофаминовый (необычный, вызывающий сильные положительные эмоции);

- нишевый (необычный, редкий, выделяющийся из массы);

- вайбкодинг (использование инструментов ИИ для написания кода с помощью естественного языка, когда разработчик может «забыть, что код вообще существует»);

- дата-центр (здание, помещение, где размещается вычислительное и телекоммуникационное оборудование для хранения, обработки и передачи данных);

- ИИ-агент (цифровой помощник, программа на основе ИИ, которая сама решает задачи пользователя и идет к поставленной цели);

- иишка (искусственный интеллект);

- воздухан (ненадежный человек, словам которого нельзя доверять);

- тревожник (человек, постоянно живущий в состоянии тревоги и внутреннего напряжения);

- прайм-эра (период в жизни человека, когда он чувствует себя на пике своих возможностей).

Главное слово года будут выбирать методом рейтингового голосования, в котором примут участие более 400 специалистов из разных регионов страны. Итоги будут подведены в начале декабря.

В 2023-м по версии «Грамоты.ру» словом года стало «нейросеть», в 2024-м - «вайб», в 2025-м - «зумер».