6 ноября в Пензенской области снова пройдет мокрый снег

Общество

6 ноября в Пензенской области снова пройдет мокрый снег
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В пятницу, 6 ноября, в Пензенской области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабый гололед, гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -4...+1 градус; в прогнозе небольшой, в отдельных районах умеренный дождь и мокрый снег.

Днем также будет холодно - от -2 до +3.

В ночь на субботу ожидается 0...-5 градусов, небольшой снег.

В народном календаре 6 ноября - Скорбящая Божья Мать, Светец. Примета гласит: если в этот день вороны устраивают в небе хороводы - быть снегопаду.

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